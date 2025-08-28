Slušaj vest

 Reprezentativac Srbije Stefan Jović (34) najavio je da će posle Eurobasketa oprostiti od dresa reprezentacije.

Za svoje poslednje takmičenje sa nacionalnim timom iskusni plejmejker spremio je specijalno dizajnirane patike, koje su privukle veliku pažnju navijača.

Jović na Eurobasketu igra u specijalno dizajniranim patikama Foto: Screenshot

Patike krase motivi naše zemlje - orao i zastava Srbije uz natpis: "The Last Dance" (Poslednji ples), a na drugoj strani ispisana je i čuvena poruka selektora Svetislava Pešića: "Svi za jednog, jedan za svi!".

Jović je reprezentativnu karijeru započeo 2013. godine na Mediteranskim igrama i Univerzijadi, a 2014. bio je deo tima koji je na Svetskom prvenstvu u Španiji osvojio srebrnu medalju. Stefan je sa reprezentacijom osvojio i srebro na Olimpijskim igrama u Riju i na Eurobasketu 2017. u Turskoj. Nastupao je za našu reprezentaciju i na Mundobasketu u Manili, kada smo takođe bili vicešampioni sveta. Nadamo se da će svoju impresivnu reprezentativnu karijeru ovaj sjajni plejmejker u Rigi krunisati zlatom.

Podsetimo, Srbija je na otvaranju Eurobasketa deklasirala Estoniju, a Jović je meč zavšio sa četiri poena i četiri asistencije.

