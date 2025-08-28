Patike krase motivi naše zemlje - orao i zastava Srbije uz natpis: "The Last Dance" (Poslednji ples), a na drugoj strani ispisana je i čuvena poruka selektora Svetislava Pešića: "Svi za jednog, jedan za svi!".

Jović je reprezentativnu karijeru započeo 2013. godine na Mediteranskim igrama i Univerzijadi, a 2014. bio je deo tima koji je na Svetskom prvenstvu u Španiji osvojio srebrnu medalju. Stefan je sa reprezentacijom osvojio i srebro na Olimpijskim igrama u Riju i na Eurobasketu 2017. u Turskoj. Nastupao je za našu reprezentaciju i na Mundobasketu u Manili, kada smo takođe bili vicešampioni sveta. Nadamo se da će svoju impresivnu reprezentativnu karijeru ovaj sjajni plejmejker u Rigi krunisati zlatom.