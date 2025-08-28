Slušaj vest

Izveštač Kurira sa Eurobasketa, Miloš Bjelinić

Kod nas na sporskim događajima je zabranjeno točinje alkohola, kazujem Estoncu dok drma ko zna koji viski.

Gleda me u blagoj neverici i ispaljuje „pa, šta onda pijete“.

Riga, Letonija. Evropsko prvenstvo. Mada, više liči na Talin, obzirom da je ono nas svuda sve „plavo“. Estonci preplavili Rigu i dok su čekali meč protiv „orlova“ – piju. Dvorana im omogućava da piju šta god požele: pivo, vino, žestina, kokteli... Naravno, voda i sokovi nisu u razmatranju.

Cene? Od 5 do 10 evra.

- Konjak „Henesi“ – 7 evra, viski „Čivas“ – 10 evra, kokteli od 7 do 10 evra, pivo 5 do 8 evra. Ono što se manje prodavalo, gazirana i energetska pića 4 evra, a voda je koštala 3 evra. Pa, ko voli... Estonci baš vole. Sve iz prvog dela. A, bilo ih je 7.000-8.000.

Prisloni se kartica (keš nije sredstvo plaćanja u dvorani) i žurka može da počne. Međutim, čak i oni koji su „duboko ušli u čašu“ nije pravili nikakve incidente. Naprotiv – na veličanstven način su bodrili svoj državni tim. Na 40 razlika, kada Estonci postignu trojku, radost je izgledala pandam onoj kada se postigne gol u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu. Sve je eksplodiralo.

Srpske navijače su gledali kao prijatelje i uživanje je bilo biti deo takvog navijačkog spektakla.

