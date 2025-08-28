DA LI JE OVO SPORTSKA DVORANA NA EUROBASKETU ILI NOĆNI KLUB? Čivas, Džoni, Džek, Jeger... A, tek kad vidite cene!
Izveštač Kurira sa Eurobasketa, Miloš Bjelinić
Kod nas na sporskim događajima je zabranjeno točinje alkohola, kazujem Estoncu dok drma ko zna koji viski.
Gleda me u blagoj neverici i ispaljuje „pa, šta onda pijete“.
Riga, Letonija. Evropsko prvenstvo. Mada, više liči na Talin, obzirom da je ono nas svuda sve „plavo“. Estonci preplavili Rigu i dok su čekali meč protiv „orlova“ – piju. Dvorana im omogućava da piju šta god požele: pivo, vino, žestina, kokteli... Naravno, voda i sokovi nisu u razmatranju.
Cene? Od 5 do 10 evra.
- Konjak „Henesi“ – 7 evra, viski „Čivas“ – 10 evra, kokteli od 7 do 10 evra, pivo 5 do 8 evra. Ono što se manje prodavalo, gazirana i energetska pića 4 evra, a voda je koštala 3 evra. Pa, ko voli... Estonci baš vole. Sve iz prvog dela. A, bilo ih je 7.000-8.000.
Prisloni se kartica (keš nije sredstvo plaćanja u dvorani) i žurka može da počne. Međutim, čak i oni koji su „duboko ušli u čašu“ nije pravili nikakve incidente. Naprotiv – na veličanstven način su bodrili svoj državni tim. Na 40 razlika, kada Estonci postignu trojku, radost je izgledala pandam onoj kada se postigne gol u finalu Svetskog prvenstva u fudbalu. Sve je eksplodiralo.
Srpske navijače su gledali kao prijatelje i uživanje je bilo biti deo takvog navijačkog spektakla.
