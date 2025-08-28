Slušaj vest

Izveštač Kurira sa Eurobasketa, Miloš Bjelinić

Nikola Jokić je „produžena ruka“ selektora na terenu, a na klupi... Trener!

Prati pažljivo sva dešavanja na parketu i za svakog igrača imas savet: šta je bilo dobro, gde je video da je moglo bolje itd...

Najduže je trajao razgovor sa Marinkovićem. Ukazivao mu je Jokić na jednu situaciju na terenu. I to je trajalo pa 2-3 minuta. Bukvalno do detalja: vizija, ideja, šta i kako je trebalo... Tolika posvećenost – nije viđena. I zato je Jokić tu gde jeste. Zato je najbolji na svetu godinama, a biće i dalje.

Imamo utisak da mu je mnogo teže na klupi, nego na parketu. Prati svih pet igrača, svaku kretnju, nervira se ako ne bude onako kako bi trebalo da izgleda. Ali, sve na fanastičan način objašnjava saigračima. Toliko dobro i pozitivno utiče na tim da možemo da budemo ponosni što takvog igrača imamo u ekipi.

Po završetku utakmice skinuo je dres (potpuno oznojen) i krenuo u svlačionicu, a tamo ste već imali prilike da vidite šta je radio.

