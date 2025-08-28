ŠTA RADE REPREZENTATIVCI SRBIJE POSLE GAŽENJA ESTONIJE?! Orlovi se "kamuflirali", ali im ni to nije pomoglo! Scena sa ulica Rige sve oduševila! (VIDEO)
Izveštač Kurira sa Eurobasketa, Miloš Bjelinić
Košarkaška reprezentacija Srbije brutalno je započela pohod ka zlatnoj medalji na Eurobasketu.
"Orlovi" su demolirali Estoniju rezultatom 98:64 i poslali su jasnu poruku svima da idu ka tituli!
Dan posle utakmice prvog kola, uhvatili smo Gudurića, Dobrića, Jovića i Avramovića kako "kamulflirani" šetaju ulicama Rige.
Bili su reprezentativci Srbije vidno raspoloženi i nasmejani, slikali su se sa navijačima koji su ih prepoznali i pored toga što su na glavama imali kapuljače, te je scena iz Rige sve oduševila.
Raspoloženje "orlova" definitivno može da raduje pred nastavak takmičenja i ovaj snimak jasno pokazuje da u našem nacionalnom timu vlada fenomenalna atmosfera. Pogledajte kako je sve to izgledalo:
Drugi meč na Eurobasketu Srbija igra u petak od 20.15 protiv Portugala.
BONUS VIDEO: