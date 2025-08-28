Slušaj vest

Izveštač Kurira sa Eurobasketa, Miloš Bjelinić

Košarkaška reprezentacija Srbije brutalno je započela pohod ka zlatnoj medalji na Eurobasketu.

"Orlovi" su demolirali Estoniju rezultatom 98:64 i poslali su jasnu poruku svima da idu ka tituli!

Dan posle utakmice prvog kola, uhvatili smo Gudurića, Dobrića, Jovića i Avramovića kako "kamulflirani" šetaju ulicama Rige.

Bili su reprezentativci Srbije vidno raspoloženi i nasmejani, slikali su se sa navijačima koji su ih prepoznali i pored toga što su na glavama imali kapuljače, te je scena iz Rige sve oduševila.

Raspoloženje "orlova" definitivno može da raduje pred nastavak takmičenja i ovaj snimak jasno pokazuje da u našem nacionalnom timu vlada fenomenalna atmosfera. Pogledajte kako je sve to izgledalo:

Drugi meč na Eurobasketu Srbija igra u petak od 20.15 protiv Portugala.

