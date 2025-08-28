Slušaj vest

Reprezentativac Nemačke i košarkaš Partizana, Isak Bonga, doživeo je povredu na startu Eurobasketa.

Nemačka je u prvom kolu grupne faze savladala Crnu Goru rezultatom 106:76, a senku na ubedljiv trijumf aktuelnog šampiona sveta bacila je povreda sjajnog Nemca.

Bonga je u poslednjoj deonici osetio bol u kolenu i zatražio izmenu. Nakon toga je u pratnji doktora šepajući otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Ovaj prizor zabrinuo je navijače Nemačke, ali i Partizana. Ipak, izvori bliski nemačkoj reprezentaciji otkrivaju da povreda nije ozbiljnije prirode i da će Bonga nastaviti učešće na Eurobasketu.

"Rani znaci ukazuju da je Isak Bonga izbegao ozbiljniju povredu na otvaranju Eurobasketa za Nemačku, što uliva nadu da će ostati na raspolaganju za nastavak turnira", prenose izvori "BasketNewsa".

Bonga je protiv Crne Gore proveo 18 minuta na terenu i upisao je sedam poena, tri skoka i dve asistencije.

Nemačka u petak igra protiv Švedske, a još uvek nije poznato da li će igrač Partizana biti na raspolaganju selektoru za taj meč.

Kurir sport

Ne propustiteEuroBasket 2025ŠTA RADE REPREZENTATIVCI SRBIJE POSLE GAŽENJA ESTONIJE?! Orlovi se "kamuflirali", ali im ni to nije pomoglo! Scena sa ulica Rige sve oduševila! (VIDEO)
Srbija.jpg
EuroBasket 2025OVO NISTE VIDELI U PRENOSU - JOKIĆ SKINUO DRES SRBIJE I KRENUO... Nikola kakvog ne vidite na TV! Oduševiće vas šta je uradio!
Nikola Jokić, Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025OTKRIVENI DOSAD NEPOZNATI DETALJI O ČUVENOM BEŽANJU HRVATA SA POSTOLJA! Posle sramnog poteza usledila genijalna osveta Srba: Rekao sam Divcu - nemoj, budalo...
555.jpg
EuroBasket 2025EUROBASKET 2025, DRUGI DAN: Kreću okršaji u "grupi smrti", Orlovi se spremaju za Portugal!
Luka Dončić na meču Srbija - Slovenija

Cene pića na Eurobasketu, prodaje se i alkohol Izvor: Kurir sport