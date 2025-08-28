Slušaj vest

Reprezentativac Nemačke i košarkaš Partizana, Isak Bonga, doživeo je povredu na startu Eurobasketa.

Nemačka je u prvom kolu grupne faze savladala Crnu Goru rezultatom 106:76, a senku na ubedljiv trijumf aktuelnog šampiona sveta bacila je povreda sjajnog Nemca.

Bonga je u poslednjoj deonici osetio bol u kolenu i zatražio izmenu. Nakon toga je u pratnji doktora šepajući otišao u svlačionicu i više se nije vraćao na teren.

Ovaj prizor zabrinuo je navijače Nemačke, ali i Partizana. Ipak, izvori bliski nemačkoj reprezentaciji otkrivaju da povreda nije ozbiljnije prirode i da će Bonga nastaviti učešće na Eurobasketu.

"Rani znaci ukazuju da je Isak Bonga izbegao ozbiljniju povredu na otvaranju Eurobasketa za Nemačku, što uliva nadu da će ostati na raspolaganju za nastavak turnira", prenose izvori "BasketNewsa".

Bonga je protiv Crne Gore proveo 18 minuta na terenu i upisao je sedam poena, tri skoka i dve asistencije.

Nemačka u petak igra protiv Švedske, a još uvek nije poznato da li će igrač Partizana biti na raspolaganju selektoru za taj meč.

