Izveštač Kurira sa Eurobasketa, Miloš Bjelinić

Kada smo ušli u ogroman zvanični šop pored dvorane u želju da kupimo dres Srbije sačekalo nas je neprijatno iznenađenje: Nema dresova Srbije.

Tu je stotine dresova domaćina, naravno, zatim Estonije, koja je isto tako „domaćin“ u Rigi. Pored toga imamo mali deo gde smo videli dresove Francuske i Nemačke i to je to.

Jokić, Dončić? Nula bodova.

Majice Srbije na prodaji u zvaničnom šopu Izvor: Kurir

Malo nam je bilo čudno da baš nema nigde nijedan dres Srbije. Ajde možda više sreće budemo imali u šopu u dvorani. Ništa ni tamo.

Ali već moramo da potražimo objašnjenje.

Kažite mi, molim vas, zašto nemate u ponudi dres reprezentacije Srbije?

- Mi nemamo ovde, ali imate u šop u fan zoni – dobijam odgovor.

Okej, dolazim upravo iz tog šopa i nema ni tamo.

- Hm, u toku popodneva je bilo. Nemam drugo objašnjenje nego da se prodalo – kazuje nam osoba zadužena za prodaju u šopu u dvorani. Potom i dodaje da će sve proveriti i potruditi da uskoro na štandu budu i dresovi Srbije.

Odlično! Sigurni smo da bi se fino prodavali i „Jokići“, a posebno kako odmiče takmičenje i kako na tribinama bude sve više srpskih navijača. Protiv Estonije ih je bilo između 500 i 1.000, a tek se očekuje „navala“.