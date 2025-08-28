SVI SU SE PITALI: Zašto nema dresova Srbije u prodaji na Eurobasketu? Dobili smo odgovor! Ovo baš nismo očekivali...
Izveštač Kurira sa Eurobasketa, Miloš Bjelinić
Kada smo ušli u ogroman zvanični šop pored dvorane u želju da kupimo dres Srbije sačekalo nas je neprijatno iznenađenje: Nema dresova Srbije.
Tu je stotine dresova domaćina, naravno, zatim Estonije, koja je isto tako „domaćin“ u Rigi. Pored toga imamo mali deo gde smo videli dresove Francuske i Nemačke i to je to.
Jokić, Dončić? Nula bodova.
Malo nam je bilo čudno da baš nema nigde nijedan dres Srbije. Ajde možda više sreće budemo imali u šopu u dvorani. Ništa ni tamo.
Ali već moramo da potražimo objašnjenje.
Kažite mi, molim vas, zašto nemate u ponudi dres reprezentacije Srbije?
- Mi nemamo ovde, ali imate u šop u fan zoni – dobijam odgovor.
Okej, dolazim upravo iz tog šopa i nema ni tamo.
- Hm, u toku popodneva je bilo. Nemam drugo objašnjenje nego da se prodalo – kazuje nam osoba zadužena za prodaju u šopu u dvorani. Potom i dodaje da će sve proveriti i potruditi da uskoro na štandu budu i dresovi Srbije.
Odlično! Sigurni smo da bi se fino prodavali i „Jokići“, a posebno kako odmiče takmičenje i kako na tribinama bude sve više srpskih navijača. Protiv Estonije ih je bilo između 500 i 1.000, a tek se očekuje „navala“.
BONUS VIDEO: