Drugog dana Eurobasketa gledaćemo prve okršaje u "grupi smrti", a najveća poslastica za ljubitelje košarke biće duel Grčke i Italije.

Izuzetno zanimljivo bilo je na konferenciji Italjana pred ovaj susret.

Novinare je zanimalo da li je slektor Đanmarko Poceko smislio plan da zaustavi najboljeg igrača Grčke Janisa Adetokumba.

adetokumbo.jpg
Janis Adetokumbo Foto: Mariano Garcia / Alamy / Alamy / Profimedia

"Imam drugara koji je dobar snajperista. Njega ćemo da stavimo na vrh ove dvorane. Uradićemo to u prvoj četvrtini naravno, da ne bi mogao da igra ostale tri. To je jedini način da ga zaustavimo. Sve drugo je nemoguće. Ako je nezaustavljiv u NBA ligi, kako ćemo mi da ga zaustavimo?" iskren je bio Poceko.

Kapiten Italije Nikolo Meli u neverici je slušao svog selektora. Nakon njegove izjave usledila je duhovita opaska iskusnog asa:

"Kakve ti to prijatelje imaš" dobacio je Meli.

Njegov komentar nasmejao je sve prisutne novinare u sali.

