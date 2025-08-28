Slušaj vest

Reprezentacija Letonije doživela je pravu katastrofu na startu Eurobasketa.

Domaćin je poražen u Rigi od Turske rezultatom 73:93, a pored očajne igre dodatnu glavobolju treneru Luki Bankiju zadala je povreda prvog plejmejkera Artursa Žagarsa.

Žagars je u trećoj deonci napustio teren zbog povrede desne noge i više se nije vraćao u igru.

Srećom po Letonce, ispostavilo se da povreda nije ozbiljnije prirode i da će Žagars nastaviti učešće na Eurobasketu.

"Prvi znaci ukazuju na to da povreda nije ozbiljna, što daje nadu da bi se glavni playmaker ekipe mogao uskoro vratiti i pomoći domaćinu u narednim utakmicama", piše "BasketNews".

