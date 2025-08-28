Slušaj vest

Košarkaši Izraela opravdali su ulogu favorita i na startu Eurobasketa rutinski su savladali selekciju Islanda rezultatom 83:71.

Islanđani su se držali u prvom poluvremenu, te je prednost posle 20 minuta igre bila tek plus četiri za Izrael (36:32).

Izrael - Island Eurobasket 2025 Foto: Michal Dubiel/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Ipak, nije ova selekcija imala snage da izdrži čitav meč u istom ritmu, pa je na kraju pretrpela ubedljiv poraz.

Najbolji u timu Izraela bili su Sorokin sa 31 poenom i Avdija koji je dodao 20. U timu Islanda istakao se Fridrikson sa 17 poena.

