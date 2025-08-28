Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Francuske savladala je na startu Eurobasketa selekciju Belgije rezultatom 92:64 u meču odigranom u Katovicama.

Francuzi, koji su bili veliki favoriti na ovoj utakmici, opravdali su očekivanja i rutinski došli do pobede protiv Belgijanaca.

Bilal Kulibali je postigao 12 poena, isto koliko i Eli Okobo. Potez utakmice izveo je Zakari Risaše, mladi as Atlante i prvi pik na draftu 2024. godine, kada je prikucao loptu i sudbinu Belgijanaca još u prvom poluvremenu.

Hans Vanvijn sa 13 i Ismael Bako sa 11 bili su najbolji u poraženom timu.

EUROBASKET - drugi dan!

Grupa D

Izrael - Island 83:71

Belgija - Francuska 64:92

