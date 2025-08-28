Francuska bolja od Belgije rezultatom 92:64 na otvaranju Eurobasketa.
FRANCUZI "SMAZALI BELGIJSKU ČOKOLADU": "Trikolori" u laganom ritmu došli do prve pobede na Eurobasketu!
Košarkaška reprezentacija Francuske savladala je na startu Eurobasketa selekciju Belgije rezultatom 92:64 u meču odigranom u Katovicama.
Francuzi, koji su bili veliki favoriti na ovoj utakmici, opravdali su očekivanja i rutinski došli do pobede protiv Belgijanaca.
Bilal Kulibali je postigao 12 poena, isto koliko i Eli Okobo. Potez utakmice izveo je Zakari Risaše, mladi as Atlante i prvi pik na draftu 2024. godine, kada je prikucao loptu i sudbinu Belgijanaca još u prvom poluvremenu.
Hans Vanvijn sa 13 i Ismael Bako sa 11 bili su najbolji u poraženom timu.
EUROBASKET - drugi dan!
Grupa D
Izrael - Island 83:71
Belgija - Francuska 64:92
