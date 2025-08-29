Slušaj vest

Selektor Slovenije Aleksandar Sekulić izneo je svoje utiske nakon poraza od Poljske na startu Eurobasketa.

Podsetimo, u prvom meču grupe D Slovenija je poražena od domaćina Poljske rezultatom 105:95.

Sekulić smatra da je pitanje pobednika rešeno u trećoj deonici, u kojoj su se, kako kaže, "čudne stvari dešavale na terenu".

"Iza nas je teška utakmica pred punom kućom domaćih navijača i protivnikom koji je igrao iznad očekivanja ili svojih mogućnosti. Čak su i poljski igrači, koji nisu poznati po dobrim šuterima, postizali poene sa svih pozicija i tokom cele utakmice", rekao je Sekulić i dodao:

"Odlučujuća je bila treća četvrtina, u kojoj su se na terenu dešavale čudne stvari, blago rečeno, koje se nisu dobro završile po nas. Poljska je pobegla na dvocifrenu prednost, a takvu prednost je teško nadoknaditi protiv živog protivnika i bučne publike. Nemam šta da zamerim igračima, jer su se borili, ostavili su srce na terenu, ali to danas nije bilo dovoljno za pobedu".

Slovenija će u drugom kolu odmeriti snage sa Francuskom, taj meč na programu je u subotu od 17 časova.

