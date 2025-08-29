Slušaj vest

Vlasnica Lejkersa Džini Bas i generalni menadžer slavne franšize Rob Pelinka doputovali su iz SAD u Poljsku kako bi pružili podršku Luki Dončiću na Eurobasketu.

Superstar Lejkersa sinoć je protiv Poljske odigrao sjajan meč, ubacio je 34 poena i zabeležio četiri skoka i devet asistencija, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim izbegne poraz na startu Eurobasketa. Poljska je na kraju slavila rezultatom 105:95.

Luka je na ovom meču imao podršku čelnih ljudi svog novog kluba - Los Anđeles Lejkersa. Predsednica Džini Bas i GM Rob Palenka doputovali su u Katovice kako bi gledali svoju superzvezdu dok nastupa za reprezentaciju Slovenije. Rukovodstvo kluba tako je još jednom potvrdilo da je spremno da učini sve kako bi Dončić pred novu sezonu sa osmehom na licu došao u LA.

Rukovodstvo Lejkersa na utakmici Slovenije Foto: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

"Znamo koliko mu znače nastupi za Sloveniju i želimo da bude srećan. Podržavamo ga i zato smo ovde. Razumemo važnost igranja za reprezentaciju. Vidite koliko je Luka predan svojoj reprezentaciji i saigračima. Nadam se da će osvojiti Evropsko prvenstvo", rekla je Džini u razgovoru za slovenačke medije.

Luka Dončić i Džini Bas Foto: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia

Osvrnula se vlasnica Lejkersa i na Lukin trejd u slavnu franšizu.

"Niko nije znao da će se trejd dogoditi. Znala sam ja, ali on nije znao. Nikada nisam videla igrača koji je došao tako tužan u Lejkerse, jer je trejd bio veliko iznenađenje za njega", otkrila je Džini.

"Njegova tuga je bila ogromna, trebalo mu je vremena da se oporavi od šoka i dođe sebi. Mislim da je sada to prihvatio i da je srećan u Lejkersima", dodala je.

Podsetimo, početkom februara Dalas i Lejkersi napravili su jednu od najšokantnijih razmena u istoriji NBA. Superstar Mavsa Luka Dončić poslat je u Los Anđeles Lejkerse u zamenu za iskusnog centra Entonija Dejvisa.