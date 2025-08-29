Slušaj vest

Rafael Lišboa, sin najvećeg portugalskog košarkaša u istoriji Karlosa Lišboe, zahvaljujući slavnom ocu više nego dobro poznaje srpsku košarku.

Pred okršaj sa Orlovima na Erubasketu, Rafael je govorio o našoj reprezentaciji, ali i uspesima koje je njegov otac svojevremeno imao protiv spskih klubova.

"Očekujemo tešku utakmicu. Više puta sam istakao, Srbija je najbolji tim na turniru. Tako da, ne znam, biće zaista zahtevno za nas, ali mi smo ovde da igramo i da se borimo za sve ljude koji su došli i koji nas prate. Od prvog do poslednjeg minuta daćemo svoj maksimum i ne želimo da izgubimo pre nego što odigramo meč, kao što i ne pobeđujemo pre nego što izađemo na parket, tako da ćemo igrati sa samopouzdanjem, sa našim oružjem, pa ćemo na kraju videti šta nam utakmica donosi", kaže Lišboa pred okršaj sa Orlovima.

Njegov otac Karlos ostavio je neizbrisiv trag u portugalskoj košarci. Bio je šampion Portugalije 14 puta, a sa Benfikom je svojevremeno igrao i u Evroligi.

"Moj otac je za mene više od uzora kao košarkaš – on je moj otac, ogroman autoritet i osoba koju mnogo volim. Bio je zaista, zaista veliki igrač u Evropi i u našoj zemlji. Bio je prava noćna mora za srpske timove kad je igrao u Evropi. Tako da mi on stalno daje podršku, deli detalje kako da napredujem, prenosi svoje znanje o igri i to mi uvek mnogo pomaže jer je bio iskusan i jako dobar igrač", kaže Rafael.

Osvrnuo se i na sjajna izdanja svog tate protiv Partizana.

"Mislim da više nije aktuelno, ali jedno vreme je držao rekord po broju pogođenih trojki u Evroligi – ubacio je 10 od 15 trojki protiv Partizana i postigao 45 poena u Lisabonu. Mislim da su tada i prošli u sledeću rundu. Ne sećam se baš rezultata. To mu je bila možda i najznačajnija utakmica u međunarodnoj karijeri. Igrao je u Portugalu, ’90-ih, kad su igrali Evroligu. To je bila sjajna generacija, a on je bio odličan strelac. Kao što rekoh, protiv Partizana je dao 45 poena i pogodio 10 trojki, i pobedili su ih u njihovoj dvorani", otkriva reprezentativac Portugala.

Na pitanje kog srpskog košarkaša bi voleo da vidi u svojoj reprezentaciji, Rafael odgovara:

"Srbija ima roster pun neverovatno talentovanih igrača, ali ja bih izabrao Bogdanovića".

Kada bi mogao da dovede jednog fudbalera u košarkašku reprezentaciju, to bi bio Ronaldo.

"Naravno, Ronalda. On ima visinu, građu, neverovatno skače, ogroman je radnik. Siguran sam da bi bio odličan u bilo kom sportu. A iskreno, doveo bih ga i samo da ga upoznam jer ga nikada nisam sreo", kaže u razgovoru za "Meridian sport" Rafael.

Meč Srbija - Prtugal na programu je večeras od 20.15.

