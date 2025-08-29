Slušaj vest
Postala su brzo najpopularniji navijači gde god da se pojave. Upravo sama njihova pojava je toliko upečatljiva. Još kada su u tandemu... Da, govorimo o braći Jokić.

Strahinja i Nemanja su gotovo uvek uz Nikolu, pa će tako da bude i na predstojećem Eurobasketu. Za sada je tu samo Nemanja, ali sasvim sigurno biće „duplo“ jači kako takmičenje bude odmicalo.

Nemanja Jokić na Eurobasketu Foto: Kurir Sport

Dolazak Nemanje u dvoranu na meču protiv Estonije izazvao je dosta pogleda, mnogi su bili fascinirani njegovom pojavom. Pažljivo je pratio svaki momenat meča, aplaudirao na dobre poteze brata i drugova.

Uz njega tu je bila Natalija sa ćerkicom i sinom. Iza njih je bila Bojana Bogdanović, sestra Bogdana Bogdanovića, kapitena reprezentacije Srbije.

