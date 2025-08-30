Slušaj vest

Košarkaš selekcije BiH Jusuf Nurkić retko je pozitivno govorio o srpskim košarkašima i reprezentaciji.

Tako je bilo i ovaj put, kada je posle trijumfa BiH nad Kiprom (91:64) prokomentarisao mogućnost Srbije.

Ništa pozitivno o Srbima - Jusuf Nurkić Foto: Vitalii Kliuiev / Alamy / Profimedia

- Niko Srbiji ne garantuje zlatnu medalju! Mislim, sjajan su tim i možda osvoje... Ali, evo... Turska je pobedila Letoniju sa 20 razlike. Zavisi od toga ko igra na pravi način - rekao je Jusuf Nurkić.

Košarkaš rodom iz Tuzle Jusuf Nurkić (31) godinama unazad trudio se da svojim izjavama i postupcima provocira Srbe. Poznat je i po brojnim skandalima u BiH, jer nije u dobrim odnosima sa ocem Harizom kojeg je optuživao za nasilje u porodici i svađao se sa njim preko medija.

- Majka, buraz, deda. O biološkom ocu nasilniku, zlostavljaču moje majke kojoj od udaranja bubreg otkazuje. Ljudski izrod koji je zlostavljao mene i majku celi život je iz vrlo ozbiljnih i realnih stvari odstranjen iz naših života. O ljudskom ološu kad dođe vreme - pisao je po društvenim mrežama.

1/8 Vidi galeriju Jusuf Nurkić Foto: Printskrin/Instagram

Svojim postupcima i skandaloznim objavama Jusuf Nurkić često je raspirivao mržnu prema Srbima i dizao tenzije u regionu. Pisao je o Srebrenici, Ratku Mladiću, Radovanu Karadžiću, nosio majicu sa imenima muslimanskih vojnika koji su vršili zločine nad nedužnim srpskim civilima, slavio pobedu sa zastavom takozvane Armije BIH, veličao džamiju hrvatskog ustaše Ante Pavelića, prozivao Milorada Dodika, vređao Srbe koji žive u BIH... Blatio braću Gorana i Zorana Dragića koji su poreklom iz Srpske, jer su od predsednika te države dobili odlikovanja.

Godine 2022. Jusuf Nurkić je povodom Ramazana objavio na društvenim mrežama fotografiju džamije, ali ne bilo koje... Košarkaš iz Bosne izabrao je "Džamiju poglavnika Ante Pavelića". Ovu džamiju, koja se nalazi u Zagrebu, podigao je hrvatski ustaški zločinac Ante Pavelić 1944. godine.

Za ovu zgradu je zanimljiva njega istorija. Naime, ona je podignuta kao Dom likovnih umetnosti kralja Petra I Karađorđevića Oslobodioca 1938. godine, a Ante Pavelić pretvorio ju je 1944. godine u džamiju koja je nazvana po njemu.

Valja pomenuti da je Jusuf Nurkić veoma ljubomoran na Nikolu Jokića. Najviše zbog toga, što je Denver između njih dvojice izabrao Srbina i nije pogrešio. Tako je Nurkić u duelima protiv Jokića često koristio nedozvoljena sredstva. Tako je krajem 2023. u sudaru njegovog Feniksa i Denvera, u jednom duelu laktom u lgavu udario Nikolu Jokića, posle čega su mu sudije svirale nesportsku ličnu grešku, posle koje je morao da napusti parket.