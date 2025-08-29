Vrelo je, a Eurobasket je tek počeo...
POTPUNO LUDILO: Navijači Letonije napravili dar-mar na ulicama Rige, ovakva atmosfera se ne pamti! (VIDEO)
Košarkaška reprezentacija Letonije, kao domaćin u Rigi, odmeriće snage sa selekcijom Estonije u drugom kolu Eurobasketa.
Naš rival u grupi, Letonci, imaće veliku posršku sa tribina, a ispred dvorane smo zabeležili kadrove domaćih navijača, kao i fanove Estonije.
Nemačka - Švedska Eurobasket 2025 Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia
U međuvremenu, naleteli smo na navijače Estonije pred njihov meč protiv Letonije. A, naleteli su i oni na domaće navijače. Pogledajte kako je izgledalo...
