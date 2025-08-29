Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Letonije, kao domaćin u Rigi, odmeriće snage sa selekcijom Estonije u drugom kolu Eurobasketa.

Naš rival u grupi, Letonci, imaće veliku posršku sa tribina, a ispred dvorane smo zabeležili kadrove domaćih navijača, kao i fanove Estonije.

Nemačka - Švedska Eurobasket 2025  Foto: MAXIM THORE / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

U međuvremenu, naleteli smo na navijače Estonije pred njihov meč protiv Letonije. A, naleteli su i oni na domaće navijače. Pogledajte kako je izgledalo...

Navijači Estonije naleteli na navijače Letonije na Eurobasketu Izvor: Kurir sport

