Košarkaška reprezentacija Letonije, kao domaćin u Rigi, odmeriće snage sa selekcijom Estonije u drugom kolu Eurobasketa.

Naš rival u grupi, Letonci, imaće veliku posršku sa tribina, a ispred dvorane smo zabeležili kadrove domaćih navijača, kao i fanove Estonije.

U međuvremenu, naleteli smo na navijače Estonije pred njihov meč protiv Letonije. A, naleteli su i oni na domaće navijače. Pogledajte kako je izgledalo...

Navijači Estonije naleteli na navijače Letonije na Eurobasketu Izvor: Kurir sport

BONUS VIDEO: