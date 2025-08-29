Da li ste očekivali baš ovaj odgovor?
legende
ZNA SE KO JE "TATA" KOŠARKE! Pitali smo Estonce, Letonce i Turke - Ko je najbolji igrač na Eurobasketu? (VIDEO)
Slušaj vest
Počeo je okršaj drugog kola grupe "A" na Eurobasketu u Rigi, a domaćin, selekcija Letonije, ukrstila je koplja sa reprezentacijom Estonije.
Pre početka utakmice, "naleteli" smo na nekolicinu navijača Estonije i postavili smo im jasno pitanje: "Ko je najbolji košarkaš na Eurobasketu"!
Najbolji igrač Srbije i produžena ruka selektora Pešića Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Vidi galeriju
Odgovor je bio očekivan - Nikola Jokić, lider Srbije na Evropskom prvenstvu!
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši