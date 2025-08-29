Slušaj vest

Počeo je okršaj drugog kola grupe "A" na Eurobasketu u Rigi, a domaćin, selekcija Letonije, ukrstila je koplja sa reprezentacijom Estonije.

Pre početka utakmice, "naleteli" smo na nekolicinu navijača Estonije i postavili smo im jasno pitanje: "Ko je najbolji košarkaš na Eurobasketu"!

Najbolji igrač Srbije i produžena ruka selektora Pešića Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Odgovor je bio očekivan - Nikola Jokić, lider Srbije na Evropskom prvenstvu!

Pitali smo Estonce, Letonce i Turke - Ko je najbolji igrač na Eurobasketu? Izvor: Kurir

Ne propustiteEuroBasket 2025POTPUNO LUDILO: Navijači Letonije napravili dar-mar na ulicama Rige, ovakva atmosfera se ne pamti! (VIDEO)
Navijači Letonije.jpeg
KošarkaDAVIDOVAC DOŽIVEO SAOBRAĆAJNU NESREĆU: Košarkaš Crvene zvezde imao udes! Pijani vozač naleteo na njega
FudbalPREKALJENI ŠPIC PONOVO NA MARAKANI: "Delije" su ga dobro upamtile, a uskoro stiže u Beograd!
IMG-20250812-WA0076.jpg
EuroBasket 2025DOK PEŠIĆEVI ORLOVI TRENIRAJU, PORED NJIH SE DEŠAVA NEŠTO "LUDO": Čekajte, ljudi, pa šta to radite?
Svetislav Pešić Košarkaška reprezentacija Srbije Eurobasket 2025

BONUS VIDEO:

Navijači Estonije naleteli na navijače Letonije na Eurobasketu Izvor: Kurir sport