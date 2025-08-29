Slušaj vest

Košarkaška reprezentacija Letonije pobedila je Estoniju rezultatom 72:70 u frugom kolu grupe "A" na Eurobasketu.

Rival Srbije i domaćin u Rigi je, uz dosta muke i katastrofalne procente šuta iz igre, jedva savladao Estonce i upisao prvu pobedu nakon debakla protiv Turske.

Srbija - Estonija, Evrobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Najbolji igrač Letonaca, NBA superstar Kristaps Porzigins, užasno je otvorio ovo prvenstvo u šutu spolja, a na prve dve utakmice je izvan linije 6,75 šutirao 0/9.

Pored njega očajan u šutu bio je i Zoriks (1/10), a o procentima Davisa Bertansa, nije potrebno ni govoriti...

Ako Letonci i protiv Srbije budu na sličnim procentima, ne gine im nova katatrofa, a ukoliko se sve okrene pa baltički tim, inače poznat po "mekanoj ruci", ubaci sve ono što je promašio u prve dve utakmice - "orlovi" će biti u problemu.

Zato je ozbiljnost neophodna i pristup utakmici kao da je borba za zlatnu medalju. Teško da će Porzigins nastaviti da promašuje, naročito ako bude motivisan direktnim okršajem sa Nikolom Jokićem.

Ne propustiteEuroBasket 2025NADOBUDNI ATAMAN ŠOKIRAO SVE: Rival Srbije na Eurobasketu ponovo priča "svašta"!
Ergin Ataman
EuroBasket 2025SRBIJA - PORTUGAL: Orlovi lete ka drugoj pobedi na Evropskom prvenstvu
Košarkaška reprezentacija Srbije, Eurobasket 2025
EuroBasket 2025LITVANIJA UNIŠTILA CRNU GORU: Litvanci se ne šale, Vučević i družina potpuno razbijeni!
Screenshot_434.jpg
FudbalKO TO UDARA NA PIKSIJEVE "ORLOVE"? Englezi objavili moćan spisak za duel sa Srbijom!
serbia-andorra-277786.JPG

BONUS VIDEO:

Korteo navijača Srbije u Rigi Izvor: Kurir