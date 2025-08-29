uglavnom se sve okrene, ali...

Košarkaška reprezentacija Letonije pobedila je Estoniju rezultatom 72:70 u frugom kolu grupe "A" na Eurobasketu.

Rival Srbije i domaćin u Rigi je, uz dosta muke i katastrofalne procente šuta iz igre, jedva savladao Estonce i upisao prvu pobedu nakon debakla protiv Turske.

Najbolji igrač Letonaca, NBA superstar Kristaps Porzigins, užasno je otvorio ovo prvenstvo u šutu spolja, a na prve dve utakmice je izvan linije 6,75 šutirao 0/9.

Pored njega očajan u šutu bio je i Zoriks (1/10), a o procentima Davisa Bertansa, nije potrebno ni govoriti...

Ako Letonci i protiv Srbije budu na sličnim procentima, ne gine im nova katatrofa, a ukoliko se sve okrene pa baltički tim, inače poznat po "mekanoj ruci", ubaci sve ono što je promašio u prve dve utakmice - "orlovi" će biti u problemu.

Zato je ozbiljnost neophodna i pristup utakmici kao da je borba za zlatnu medalju. Teško da će Porzigins nastaviti da promašuje, naročito ako bude motivisan direktnim okršajem sa Nikolom Jokićem.

