Kapiten Košarkaške reprezentacije SrbijeBogdan Bogdanović povredio se na meču protiv Portugalije.

Bogdanović je nakon prvog dela meča, u nastavku, ostao van protokola!

Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

NBA as se pred kraj prvog dela utakmice požalio na bolove, pa je selektor Pešićodlučio da ga odmori.

Ostaje nam da vidimo o kakvom stepenu povrede je reč.

