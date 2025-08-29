Loša vest za Srbiju, povreda Bogdana Bogdanovića!
Kapiten Košarkaške reprezentacije SrbijeBogdan Bogdanović povredio se na meču protiv Portugalije.
Bogdanović je nakon prvog dela meča, u nastavku, ostao van protokola!
Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
NBA as se pred kraj prvog dela utakmice požalio na bolove, pa je selektor Pešićodlučio da ga odmori.
Ostaje nam da vidimo o kakvom stepenu povrede je reč.
