Košarkaši Srbije savladali su Portugaliju rezultatom 80:69 na Eurobasketu.

Srbija je tokom celog meča igrača u ritmu toplo-hladno, a sve nas je šokiralo isključenje Filipa Petruševa i povreda Bogdana Bogdanovića.

Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Micić je takođe bio na tapetu...Uprtavo je to bila glavna tema na Tviteru posle pobede naše selekcije:

