Navijači Srbije izneli svoje mišljenje nakon nove pobede "orlova" na Eurobasketu.
ludilo
VASA MICIĆ NA TAPETU POSLE PORTUGALIJE: Opšti metež na Tviteru, Srbi se mole za Bogdana i Petruševa!
Košarkaši Srbije savladali su Portugaliju rezultatom 80:69 na Eurobasketu.
Srbija je tokom celog meča igrača u ritmu toplo-hladno, a sve nas je šokiralo isključenje Filipa Petruševa i povreda Bogdana Bogdanovića.
Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Micić je takođe bio na tapetu...Uprtavo je to bila glavna tema na Tviteru posle pobede naše selekcije:
