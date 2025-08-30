Slušaj vest

Po završetku utakmice Srbija – Portugal u drugom kolu grupne faze Evropskog prvenstva, 29. avgusta, disciplinski sudija FIBA doneo je odluku o kazni za reprezentativca Srbije Filipa Petruševa.

Odluka je doneta na osnovu članova 110.2 FECR, 1-173 IR i 1-176b IR.

1/23 Vidi galeriju Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

– Uslovna suspenzija od jedne utakmice u naredne tri godine.

– Ukoliko se ovakav ili sličan prekršaj ponovi, automatski se aktivira suspenzija od jedne utakmice.

– Novčana kazna iznosi 5.000 evra, za koju je Košarkaški savez Srbije odgovoran prema članu 1-170 FIBA pravilnika

Prema FIBA pravilniku, pnavljanjem istog akta, kazna se automatski udvostručava.

Tokom prve četvrtine, na pet minuta i 48 sekundi do kraja perioda, Petrušev je napravio prekršaj koji je okarakterisan kao diskvalifikujući zbog čega ga je sudija isključio iz igre.

Do kraja grupne faze takmičenja, reprezentaciju Srbije očekuju još tri utakmice. Naša selekcija sastaje se već u subotu, 30. avgusta, sa domaćinom Letonijom od 18 časova po lokalnom vremenu (17.00 po srednjeevropskom). 1. septembra na programu je susret sa selekcijom Češke, a dva dana kasnije sa Turskom.

Za naš tim je od velikog značaja što će Filip Petrušev moći da igra već na sledećoj utakmici protiv Letonije, na kojoj će domaćin Evropskog prvenstva imati izuzetno veliku podršku.