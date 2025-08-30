Slušaj vest

Portugal je arhiviran i vreme je za Letoniju!

Košarkaška reprezentacija Srbije u subotu od 17 časova igra protiv domaćina grupe u Rigi i protiv pune dvorane, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

1/23 Vidi galeriju Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Takođe, direktan prenos utakmice možete pratiti na dve televizije - RTS 1 i Arena sport Premium 1.

Šta vi mislite, hoće li "orlovi" slaviti protiv Letonije? Pišite nam u komentarima...

