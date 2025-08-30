Slušaj vest

Portugal je arhiviran i vreme je za Letoniju!

Košarkaška reprezentacija Srbije u subotu od 17 časova igra protiv domaćina grupe u Rigi i protiv pune dvorane, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Takođe, direktan prenos utakmice možete pratiti na dve televizije - RTS 1 i Arena sport Premium 1.

Šta vi mislite, hoće li "orlovi" slaviti protiv Letonije? Pišite nam u komentarima...

Ne propustiteEuroBasket 2025"VRLO JE NERVOZAN! MOŽE SVE DA POKVARI!" Čuveni srpski stručnjak opleo po Vasi Miciću: "Ne sme da očekuje više..."
Vasilije Micić protiv Portugala
EuroBasket 2025SADA JE SVE JASNO: Poznato šta je Petrušev uradio u duelu sa Britom - "popio" isključenje!
portugal-serbia-63317.JPG
EuroBasket 2025VASA MICIĆ NA TAPETU POSLE PORTUGALIJE: Opšti metež na Tviteru, Srbi se mole za Bogdana i Petruševa!
Košarkaška reprezentacija Srbije
EuroBasket 2025PEŠIĆ IZBACIO MICIĆA: Evo šta je Vasa uradio, pobesneo na klupi! (VIDEO)
Vasa Mivić besneo na klupi

 BONUS VIDEO:

Eurobasket 2025, Marinković posle Portugala Izvor: Kurir