Utakmica između Srbije i Letonije na programu je u subotu od 17 časova, a direktan prenos možete pratiti na dve televizije
EUROBASKET 2025
"ORLOVI" NA NOVOM TEŠKOM ZADATKU: Srbija napada Letoniju i punu dvoranu, evo gde možete gledati direktan prenos ovog meča!
Portugal je arhiviran i vreme je za Letoniju!
Košarkaška reprezentacija Srbije u subotu od 17 časova igra protiv domaćina grupe u Rigi i protiv pune dvorane, a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Srbija - Portugal
Takođe, direktan prenos utakmice možete pratiti na dve televizije - RTS 1 i Arena sport Premium 1.
