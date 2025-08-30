Slušaj vest

Milos Bjelinic Riga.jpg
Foto: Kurir

Bogdana Bogdanovića ovog prepodneva u Rigi čeka snimanje (magentna rezonanca) posle kojeg će biti poznat stepen njegove povrede i samim tim i dalje učešće na Eurobasketu. Naravno, ovo nije “teren” gde je potrebno davati bilo kakve prognoze, pa će u narednih nekoliko sati sve biti poznato.

Ono što je pozitivno u celoj priču je faktor da Bogdan nije otišao na hitan pregled. To bi značilo da je stanje izuzetno ozbiljno i da se sumnja na tešku povredu. Odluka da se sve uradi narednog jutra – uliva nadu, ujedno sve je to urađeno kako bi se dobila preciznija slika po pitanju stanja zadnje lože.

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Nije potrebno uopšte trošiti reči o važnosti Bogdanovića za srpski tim. Kapiten je vođa na terenu, neko sa neverovatnom energijom, srcem pobednika, borac do poslednjeg atoma snage… Jasno je svima da Srbija sa Bogdanom i bez njega nije ista reprezentacija. Zbog toga se svi nadamo najlepšim mogućim vestima iz Rige koje se očekuju već u toku prepodneva.

Podsećamo, Srbija od 17 časova igra već meč 3. kola protiv domaćina Eurobasketa – Letonije.

