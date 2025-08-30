Slušaj vest

Košarkaši Srbije u haotičnom meču dobili su Portugal na Eurobasketu rezultatom 80:69, a susret je obilovao velikom nervozom koja je rezultirala isključenjem Petruševa.

Na sve to nadovezala se povreda Bogdana Bogdanovića, pa je selektor Svetislav Pešić pred meč protiv Letonije (subota, 17.00) rešio da otkaže trening koji je planiran za 11 časova.

Ovu odluku Pešić je doneo u saradnji sa svojim stručnim štabom jer su oni procenili kako se današnji meč protiv Letonaca igra ranije i da nije potrebno izlaziti na teren pre toga.

Igrači će imati više vremena da odmore, te da se spreme za domaćina i paklenu atmosferu u Rigi.

Letonija će za razliku od Srbije ovog jutra trenirati. Oni su saopštili da će jedan deo tima će trenirati u dvorani, a drugi ostati u hotelu da se što bolje spremi za današnji meč.

