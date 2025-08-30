Slušaj vest

Svašta smo videli u utakmici Portugala i Srbije, ali i ono najvažnije – pobedu „Orlova“.

Vremena za odmor nema, sledi meč protiv Letonije, i to bez kapitena Bogdana Bogdanovića, koji je u jučerašnjem susretu doživeo povredu. Ostaje da se vidi kako će teći oporavak, ali izabranici Svetislava Pešića sada moraju da se okrenu Letoniji, jer ne prolazi ni 24 časa između ova dva meča.

Bilo kako bilo, pobeda je imperativ, a zanimljivu izjavu pred meč Letonije i Srbije, imao je i Davis Bertans, dobro poznato lice svim ljubiteljima košarke u Srbiji.

Srbija je definitivno favorit u ovom duelu, sa tom konstatacijom se slažu i bukmejkeri, pa je tako kvota na pobedu „Orlova“ 1.13, dok je kvota na pobedu Letonije 6.20.

Ognjen Dobrić, Nikola Jokić, Nikola Jović ili Filip Petrušev – verujemo da će naši momci biti mirne ruke, a u to ime – evo i nekih predloga koji se mogu naći na tiketu:

Foto: Printscreen