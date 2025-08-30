Slušaj vest

Košarkaši Srbije su, dosta teže nego što se to očekivalo, savladali Portugal (80:69), a u trećem kolu grupne faze Eurobasketa 2025 igraće protiv domaćina, Letonije.

Kladionice su objavile kvote za ovaj meč i "orlovi" su, prema očekivanjima, apsolutni favoriti.

Kvota na pobedu Srbije iznosi 1,13 dok je na trijumf Letonije 6,26. Takođe, bukmejkeri očekuju da će Srbija biti dominantna i ubedljiva, te je postavljeni hendikep 11,5 poena.

Šta vi mislite, da li će Srbija opravdati ulogu favorita i savladati Letoniju? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

