Košarkaši Srbije su u utakmici drugog kola grupe A u Rigi pobedila Portugal 80:69, a nakon meča malo ko priča o tom trijumfu Orlova, pošto je cela nacija zabrinuta zbog povrede kapitena Bogdana Bogdanovića.

Naime, Bogdanović je sa bolnom grimasom napustio parket na kraju prvog poluvremena i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

1/6 Vidi galeriju Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Bogdan neće obaviti snimanje povrede pre subotnjeg meča protiv Letonije, koji je zakazan za 17 časova.

Kako je objasnio dr Miloš Bojović iz renomirane katarske klinike Aspetar, medicinski protokoli zahtevaju da prođe najmanje 24 sata od trenutka povrede kako bi se dobila precizna dijagnoza. Zbog toga će se lekarski tim sačekati s detaljnim pregledima, a Bogdanovićev status za duel sa Letoncima ostaje pod znakom pitanja.

"Kod ove vrste povrede, da bi MR (snimanje) imalo dijagnostičku a naročito prognostičku vrednost, potrebno je da prođe vreme, idealno ne pre 24h. Hitan MR bi značio da se sumnja na rupturu sa retrakcijom, tako da je "odlaganje" dobro. Nadajmo se dobrim vestima", napisao je Miloš na Tviteru.

Naš tim nema mnogo vremena za odmor, pošto već od 17 časova u subotu igraju protiv domaćina Letonije.

Gde gledati Eurobasket 2025

Mečeve Eurobasketa 2025 prenosiće dve televizije. Direktne prenose obezbedili su Radio televizija Srbije, kao i Arena sport, a mečevi Srbije biće na prvom programu RTS, kao i Premium 1 kanalu Arene sport.

Kvote - Srbija apsolutni favorit

I prema kladionicama, košarkaška reprezentacija Srbije apsolutni je favorit na predstojećem Eurobasketu.

Kvota na to da će četa Svetislava Pešića osvojiti trofej je 1,95, dok je drugi favorit Nemačka daleko iza "orlova" sa kvotom 7.

Zatim slede Francuska (9), Grčka (12)...