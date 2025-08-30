Slušaj vest

Košarkaši Srbije pobedili su sinoć Portugal u drugoj utakimici grupne faze Evropskog prvenstva, a ono što je zabrinulo sve naše navijače jeste povreda Bogdana Bogdanovića.

Pored toga, u centru pažnje našao se i Filip Petrušev, koji je zaradio isključenje već u prvoj deonici.

Tokom prve četvrtine, na pet minuta i 48 sekundi do kraja perioda, Petrušev je napravio prekršaj koji je okarakterisan kao diskvalifikujući zbog čega ga je sudija isključio iz igre.

1/23 Vidi galeriju Srbija - Portugal Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Sada je o tome pričao i čuveni trener Željko Lukajić, koji je rekao da Petrušev mora da povede računa o svom ponašanju.

„Petrušev nije snosio konsekvence zbog isključenja. Ali, i dok je igrao u Crvenoj zvezdi, uvek je imao neke komentare gde postaje problematičan. I ono što nije ili jeste, sudije mu neće svirati. Napravio je loš potez, loše za imidž reprezentacije Srbije… Da dozvoli da ga isprovociraju Portugalci. U fudbalu znamo šta radi Žoze Murinjo, ali pod obručima… Pa oni su igrali na provokaciju jer su im arbitri dozvolili. Ali, nije mu prestrogo dosuđeno isključenje. Naseo je na jednu provokaciju, povređen mu je ego, pa to stalno radi, setite se samo njegove klupske sezone,“ rekao je Lukajić za Sportklub i potom dodao:

„Ako želi da postane vrhunski igrač, ima domet, a potreban je reprezentaciji, mora da spusti sujetu, stalno je u nekoj priči. Pogledajte kako to rade Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, koji su prekaljeni asovi, svetski vrh. Jeste mu Brito ušao laktom u vrat, ali Filip nije smeo da ga udari iza leđa u stomak. Postoje kamere. Nekada se moglo varati, prikriti, kada nije bilo kamera, fudbalski rečeno, vara. Sve se vidi. Nije bilo dobro, ni za njega, ni timski. Uveo je ekipu u maler.“