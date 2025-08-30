Slušaj vest

Cela Srbija ostala je zabrinuta zbog povrede kapitena košarkaške reprezentacije naše zemlje Bogdana Bogdanovića.

Izabranici Svetislava Pešića su sinoć pobedili Portugal rezultatom 80:69, a nakon meča tema broj jedan je povreda našeg kapitena.

Naime, Bogdanović je sa bolnom grimasom napustio parket na kraju prvog poluvremena i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.

Bogdan Bogdanović u dresu Srbije Foto: Srdjan Stevanovic/Getty Images Europe, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Bogdan je jutros bio na snimanju, stigli su nalazi, ali lekarska služba srpske reperezentacije nije jedina koja se u ovom slučaju pita vezano za budućnost kapitena na turniru.

Sada se čeka procena doktora iz Amerike, saznaje Meridian sport. U igri je veliko osiguranje, što je slučaj i sa svim drugim NBA igračima kada nastupaju za reprezentacije. Iz tog razloga doktori iz Amerike moraju da urade analizu i daju procenu da li je igrač u stanju da nastavi takmičenje bez rizika da se povreda pogorša.

Kurir sport / Meridian sport

