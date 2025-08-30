STIGLE NOVE INFORMACIJE O BOGDANOVOJ POVREDI! Čeka se doktor iz Amerike, ovo su detalji! U igri je veliko osiguranje, evo šta to znači!
Cela Srbija ostala je zabrinuta zbog povrede kapitena košarkaške reprezentacije naše zemlje Bogdana Bogdanovića.
Izabranici Svetislava Pešića su sinoć pobedili Portugal rezultatom 80:69, a nakon meča tema broj jedan je povreda našeg kapitena.
Naime, Bogdanović je sa bolnom grimasom napustio parket na kraju prvog poluvremena i više se nije vraćao u utakmici protiv Portugalije.
Bogdan je jutros bio na snimanju, stigli su nalazi, ali lekarska služba srpske reperezentacije nije jedina koja se u ovom slučaju pita vezano za budućnost kapitena na turniru.
Sada se čeka procena doktora iz Amerike, saznaje Meridian sport. U igri je veliko osiguranje, što je slučaj i sa svim drugim NBA igračima kada nastupaju za reprezentacije. Iz tog razloga doktori iz Amerike moraju da urade analizu i daju procenu da li je igrač u stanju da nastavi takmičenje bez rizika da se povreda pogorša.
Kurir sport / Meridian sport