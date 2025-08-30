Slušaj vest



Zoran Moka Slavnić smatra da Filip Petrušev mora da nauči da kontroliše svoju nervozu.



Da podsetimo, srpski košarkaš isključen je na utakmici protiv Portugala, jer je bez lopte pesnicom u stomak udario protivničkog igrača Brita. Na svu sreću, FIBA ga je kaznila sa 5.000 evra.

Filip Petrušev u duelu protiv Brita iz Portugala Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Ne mogu da verujem da vi novinari u prve dve utakmice toliko ozbiljno sve shvatate, a ja se pišam od smeha. Nervozan je u poslednje vreme. Nije mu prvi put. Pa, i protiv Partizana je imao sličan ispad i u nekim utakmicama Evrolige. Volim da se neko šiba... Ali, ovo - rekao je za Kurir Moka Slavnić i nastavio:



- Preterano je nervozan. Ne znam šta mu je! Možda da mu nađemo devojku... A, onda mi rekoše da ima. I to ozbiljnu vezu. Čini mi se da nije baš zadovoljan. Ha, ha, ha...

Slavnić smatra da su sudije prestrogo isključile Filipa Petruševa.

- To što je uradio... Ma, to nema veze... Kao neki gest... Mislim... To je peckanje... Da ga je nokautirao, rekao bih mu bravo, hrabar si, ali si i glup! A, ovako je ispao glup, ali ne i hrabar. Nije to ništa. U principu...

Veruje Moka da je nervoza kod srpskih košarkaša prolaznog karaktera.

- Slušao sam izjave renomiranog trenera Đurovića. Pričamo nas dvojica o tome na Tašmajdanu. Sve što je rekao posle utakmice sa Portugalom, sve stoji i apsolutno se slažem. Ali, preozbiljno je sve to, za ovaj stadijum takmičenja. Nema veze. Malo su slavili rođendan sa Pešićem. Ne bojim se za njih. Znaju šta treba... Eto, da me pitate kako bih reagovao i da li bih bio ljut? Ma, kakvi! Rekao bih im - zajeb... se, ali nemojte da izgubimo!

Zoran Moka Slavnić

Nije želeo da savetuje Petruševa, jer je napustio Crvenu zvezdu.

- Za Petruševa nemam više saveta, jer me totalno razočarao! Njega sam video u NBA ligi, a on je sada u Dubaiju! A, iz Dubaija ideš u... Uuuu... U Kongo! Prema tome, sve je obrnuto. U Dubai ideš u ozbiljnim godinama da naplatiš, kao ovi fudbaleri što idu u Saudijsku Arabiju. Mislio sam da ima daleko veće sportske ambicije. I tu me je strašno naljutio.

Nervozu je pokazivao i Vasa Micić.

- Znaš kako ti je to... Vasa je malo tamo igrao. Željan je igre, izašao je iz povrede. Ima tretman... Pa, ja imam bolji kod moje doktorke, a to je katastrofalan tretman. (smeh) Vasa je na granici. (smeh) Nema tretman kakav bi trebalo da ima. Ali, dobro... Nadam se da je stabilna ličnost. Možda ja ne vidim dobro... Možda će vreme pokazati da se vi novinari bojite nečega.

Vasilije Micić na meču protiv Portugalije Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Dotakao se Moka i Bogdana Bogdanovića.



- Ovo sa Bogdanovićem, ta povreda. To je nešto drugo. Ako se menja sastav. Ako nije, biće sve kako treba. Zezamo se. Stvarno.

O Portugalcima je takođe imao šta da kaže.

- Portugalci! Oni su se malo naložili. Istrošili se bez potrebe. Valja su se nadali da će da nas dobiju? Lepo. Lepo je nadati se.

Nije nimalo zabrinut.



- Rekao sam više puta, imamo 100 odsto samouverenost, ali... Računam da ova generacija sa Jokićem, Bogdanovićem i ostalima sebi neke stvari neće dozvoliti. Kao i moja generacija, tako i oni znaju koliko treba da doziraju, da bi dobili utakmicu.

Njegova reč ima težinu - Vlade Đurović Foto: Zorana Jevtić, Privatna Arhiva

Poručio je i pojedincima da ne dižu paniku.

- Ovi kritičari koji će nešto da kažu... Ko osim Vlade Đurovića, sme nešto da kaže. Neki na televizijama govore, umesto da ćute, dok govori Đurović. Ovo što sad govorim afirmativno za Đurovića, to ću da mu naplatim. (smeh) Nikad niko nije lepše govorio o njemu.

Moka je ubeđen da veliki broj selekcija nema kvalitet za Eurobasket.

- Ovo Evropsko prvenstvo je potpuno izgubilo jačinu, jer ga igraju 24 ekipe. To je pišanje od smeha. U dve grupe 12 ekipa i to je maksimum. Da se nategne, možda 16. Kao, prate fudbal... Slobodno to napiši. Drugačije na to gledam. EP nije ni blizu kvaliteta kao ranije. Nema veze, adaptiramo se.

Imao je poruku i za novinare.

- Svi pričate dosta ozbiljno i tražite neke greške kojih ima, a koje mene recimo uopšte ne zanimaju. Niti me plaše. Možda će se pokazati da Moka greši, ako se nešto desi, da sam drugačije video... Sve ovo za sada je okej.

Osovina Letonije - Kristaps Porzingis, Davis Bertans i Arturs Žagars Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Želeo je i da prognozira.

- Da kažem unapred za Letonce. Imaju dobru i respektabilnu ekipu. Mučili su se protiv Estonaca. Letonija je mnogo jači tim, imaju četiri jaka igrača. Da počnemo od Porzingisa i Šmitsa, pa preko Bertansa i Žagarsa. Moraju da se ispoštuju. Unapred kažem da to treba da bude lagana šetnja.

I na kraju je komentarisao u svom stilu protivnike Srbije u grupi.



- Estonija je supica, predjelo Letonija, a kad dođe Turska, to je lagano, onako, kajgana - zaključio je Moka.