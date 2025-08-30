Ubedljiva pobeda.
EuroBasket 2025
ŠRUDER I VAGNER NEMILOSRDNI PROTIV LITVANACA! Nemci su stvarno moćni - ubacili su 107 poena i uništili rivala!
Košarkaši Nemačke pobedili su danas u Tampereu selekciju Litvanije 107:88 (32:20, 23:27, 28:25, 24:16), u trećem kolu Grupe B Evropskog prvenstva.
Nemačku su do pobede predvodili Denis Šreder sa 26, Franc Vagner sa 24 i Daniel Tajs sa 23 poena.
Kod Litvanije su se izdvojili Rokas Jokubaitis sa 20, Jonas Valančijunas sa 14, Margiris Normantas sa 11 i Tadas Sedekerkis sa 10 poena.
Nemačka je ovom pobedom osigurala plasman u osminu finala, i zauzima prvo mesto u grupi sa sve tri pobede. Litvanija je na drugom mestu sa dve pobede i jednim porazom.
U narednom kolu, Nemačka će igrati protiv Velike Britanije, dok će se Litvanija sastati sa Finskom.
