Košarkaši Italije pobedili su Gruziju (78:62) u drugom kolu grupe "C" Eurobasketa.

Najefikasniji kod Italije bili su Nijang sa 15, Fontekio sa 14, odnosno Muhamet sa 13 poena i pet skokova.

Španija - Gruzija Eurobasket 2025

Na drugoj strani, Bitadze je ubacio 22, Mamukelašvili 14, uz pet skokova, a Boldvin devet poena.

Serija Italijana od 16:0 sa kraja treće i početkom četvrte deonice prelomila je ovaj meč!

