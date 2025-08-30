Italijani bolji od Gruzije u drugom kolu Eurobasketa.
KAKAV KRAH NAKON RUŠENJA ŠPANIJE: Gruzija pala protiv Italije nakon serije 16:0!
Košarkaši Italije pobedili su Gruziju (78:62) u drugom kolu grupe "C" Eurobasketa.
Najefikasniji kod Italije bili su Nijang sa 15, Fontekio sa 14, odnosno Muhamet sa 13 poena i pet skokova.
Španija - Gruzija Eurobasket 2025
Na drugoj strani, Bitadze je ubacio 22, Mamukelašvili 14, uz pet skokova, a Boldvin devet poena.
Serija Italijana od 16:0 sa kraja treće i početkom četvrte deonice prelomila je ovaj meč!
