Sve je počelo kad su mu sudije dosudile dve tehničke greške, automatski ga isključivši iz igre. Šengelija se nije pomirio sa tim potezom, "izgoreo" je od besa i teatralno napustio dvoranu, uz glasne negodovanja, gestikulacije i oštre reči koje je uputio sudijskoj postavi.

Ovaj potez arbitara samo je doprinelo krizi u timu iskusnog srpskog trenera Aleksandra Džikića.

Bez njega na parketu u ključnim tremucima, Gruzija je potpuno pala. Italijani su iskoristili odsustvo lidera i mirno priveli utakmicu kraju - trijumfovali su sa 78:62 

Trenutak kad se povredio Bogdan Bogdanović Izvor: RTS 1