Kapiten i najiskusniji igrač košarkaške reprezentacije Gruzije Tornike Šengelija napravio je haos na kraju utakmice protiv Italije na Eurobasketu!
EuroBasket 2025
Sve je počelo kad su mu sudije dosudile dve tehničke greške, automatski ga isključivši iz igre. Šengelija se nije pomirio sa tim potezom, "izgoreo" je od besa i teatralno napustio dvoranu, uz glasne negodovanja, gestikulacije i oštre reči koje je uputio sudijskoj postavi.
Ovaj potez arbitara samo je doprinelo krizi u timu iskusnog srpskog trenera Aleksandra Džikića.
Bez njega na parketu u ključnim tremucima, Gruzija je potpuno pala. Italijani su iskoristili odsustvo lidera i mirno priveli utakmicu kraju - trijumfovali su sa 78:62
