Nova bleda partija Vase Micića na Eurobasketu!
haos na tviteru
MICIĆ KIDA ŽIVCE NACIJI: Srbija besna na srpskog pleja - drvlje i kamenje po Vasi!
Košarkaška reprezentacija Srbije vodi na poluvremenu protiv selekcije Letonije sa 42:38 u drugom kolu grupe "A" na Eurobasketu.
Ubedljivo najgori na terenu, kao i na meču sa Portugalom bio je novi plej Hapoela Vasa Micić.
Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Srpski plej je protiv Estonije ubacio 4 poena, Portugalu 0, a za poluvreme protiv Letonaca nije ubacio nijedan koš i pritom je upisao indeks od - 4.
Srpski navijači na Tviter jasno su iskazali svoje mišljenje o igri Micića u Rigi...
