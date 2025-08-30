Slušaj vest

Naime, dok su oči publike bile uprte u košarkaške majstore na terenu, jedan mališan sa tribina ukrao je svu pažnju i dirnuo i najtvrđa srca. 

Dečak iz Turske, obučen u dres Denvera i sa navijačkim šalom Srbije oko vrata, u rukama je držao veliki transparent na engleskom jeziku posvećen svom idolu Nikoli Jokiću:

"Jokiću, došao sam iz Turske samo zbog tebe. Ti si moj heroj".

Nikola Jokić navijač
Nikola Jokić navijač Foto: Miloš Bjelinić

Ove reči raznežile su hiljade navijača u dvorani, a transparent je dokaz koliku planetarnu popularnost uživa najbolji košarkaš sveta.

Srpski as poznat je po tome da ne juri slavu, već miran život i baš takav, Jokić je inspiracija ne samo u Srbiji, već i u celom svetu.

Nikola Jokić povredio lakat na meču Srbija - Letonija Izvor: Arena premium