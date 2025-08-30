Neverovatna scena na utakmici Srbija – Letonija na Eurobasketu!
EuroBasket 2025
KAKAV BLAM ORGANIZATORA - IZGREŠILI BROJEVE SRPSKIH IGRAČA! Navijači u dvorani ne veruju šta vide na semaforu - od 12 imena 9 je pogrešno upisano! (FOTO)
Dok su "orlovi" na parketu vodili bitku s domaćinom, na semaforu u dvorani odvijala se prava blamaža. Naime, organizatori su pogrešno upisali brojeve većine srpskih košarkaša, a omašili su i broj postignutih poena.
Semafor na utakmici Srbija Letonija Foto: Miloš Bjelinić
Umesto da publika i novinari bez problema prate učinak naših reprezentativaca, gledali su potpuni haos - imena i brojevi nisu se poklapali, a u nekim trenucima dodeljivani su poeni pogrešnim košarkašima.
Semafor na utakmici Srbija Letonija Foto: Miloš Bjelinić
Tako je na primer poeni Jokića bili upisabi Dobriću, a Micić je u jednom trenutku prema podacima sa semafora bio na 28 poena...
