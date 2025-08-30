Slušaj vest

Dok su "orlovi" na parketu vodili bitku s domaćinom, na semaforu u dvorani odvijala se prava blamaža. Naime, organizatori su pogrešno upisali brojeve većine srpskih košarkaša, a omašili su i broj postignutih poena.

Semafor na utakmici Srbija Letonija Foto: Miloš Bjelinić

Umesto da publika i novinari bez problema prate učinak naših reprezentativaca, gledali su potpuni haos - imena i brojevi nisu se poklapali, a u nekim trenucima dodeljivani su poeni pogrešnim košarkašima.

Semafor na utakmici Srbija Letonija Foto: Miloš Bjelinić

Tako je na primer poeni Jokića bili upisabi Dobriću, a Micić je u jednom trenutku prema podacima sa semafora bio na 28 poena...