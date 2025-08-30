Slušaj vest

Košarkaši Francuske savladali su Sloveniju rezultatom 103:95 u utakmici drugog kola grupe "D" Eurobasketa.

Posle prvih 20 minuta košarke je Slovenija vodila sa 54:47, a onda je u nastavku počela i da opada ta prednost. Spustili su Francuzi, a onda su počeli i da lome protivnika.

U četvrtoj deonici su u samom finišu i uspeli da prelome Sloveniju, te da upišu pobedu.

Najefikasniji na ovom meču bio je Silvan Fransisko sa 28 poena, dok su po 13 dodali Bilal Kulibali i Eli Okobo, dok su po 12 upisali Zakari Risaše i Aleksandre Sar.

Kod Slovenije je bio najbolji Luka Dončić sa 36 poena, uz 19 datih koševa sa slobodnog bacanja.

