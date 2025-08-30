Slušaj vest

Košarkaši Srbije savladali su Letoniju sa 84:80 u trećem kolu grupe "A" na Eurobasketu.

Nakon meča novinarima se obratio Aleksa Avramović, bek naše selekcije:

Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Iskreno, sa ovakvim pristupom, bez kapitena, svako je morao da napravi ekstra iskorak u odbrani i napadu, da se bori do poslednjeg trenutka. Imali smo fenomenalnog Nikolu koji nas je nosio tokom cele utakmice. Igrali smo agresivno, bilo je grešaka. Bog nas je nagradio, pristup je bio fenomenalan. Zaslužili smo pobedu - rekao je Avramović,

Eurobasket 2025, Aleksa Avramović posle pobede nad Letonijom Izvor: Kurir

Avramović je postigao neke bitne poene.

- Rešavali su stvari i drugi. Marko, Filip, koji je posle nesmotrenog ispada i odigrao fenomenalnu utakmicu. O Nikoli neću da trošim reči. Hvala navijačima. Na ovo smo navikli. Ako hoćemo da pravimo velike stvari, moramo da se naviknemo na teške trenutke. Imali smo ih juče i danas, samo iz toga treba da se idzdignemo. Ova ekipa ima karakter. Borićemo se - rekao je Aleksa.

Ne propustiteEuroBasket 2025HAOS NA KONFERENCIJI! SVETISLAV PEŠIĆ SE POSVAĐAO SA NOVINAROM: Nemoj više ništa da me pitaš do kraja prvenstva
latvia-serbia-25339.JPG
TenisTO SE ČEKALO! Poznato kada Novak Đoković igra osminu finala na US Openu!
Novak Đoković
EuroBasket 2025SLOVENCI SE DRŽALI, ALI FRANCUZI NOSE POBEDU: Dončić brojao do 39!
Luka Dončić
FudbalPARTIZAN - RADNIK: Crno-beli žele pobedu pred pauzu
PARTIZAN-OFK BACKA_85.JPG

BONUS VIDEO:

Svetislav Pešić vređao novinara Izvor: Kurir