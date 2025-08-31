Slušaj vest

Neverovatnu partiju pružio je Nikola Jokić na utakmici protiv Letonije na Evropskom prvenstvu.

Jokić je u trijumfu Srbije 84:80 postigao čao 39 poena za 32 minuta.

I time postao novi rekorder Srbije kada je u pitanju pojedinačni košgeterski učinak na jednoj utakmici na Evrobasketu.

Tačnije rečeno, Nikola Jokić je nadmašio svoj i učinak Miloša Teodosića koji je iznosio 32 poena. Jokić je Italiji postigao 2022. godine toliko poena, a Teodosić Sloveniji 2009. godine. Iza Jokića su još Bogdan Bogdanović, koji je Letoncima ubacio 30 poena 2017. godine, i upravo Jokić sa 29 poena protiv Izraela 2022. godine.

Nikola Jokić je šutirao 14/22 za dva poena i 1/4 za tri. Imao je i besprekornih 8/8 sa linije slobodnih bacanja.