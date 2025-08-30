Nikola jokić gledao u posekotinu na ruci.
OVAKO IZLGEDA RUKA NIKOLE JOKIĆA: Pojavio se snimak posle Letonije, doživeo je težak pad i povredu! (VIDEO)
Košarkaši Srbije pobedili su domaćina Letoniju sa 84:80 u trećem kolu grupe "A" na Eurobasketu uz 39 poena Nikole Jokića!
Jokić je srediom druge deonice doživeo težak pad nakon čega mu je ukazana pomoć - i na svu sreću, brzo se vratio na parket.
Nikola Jokić, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
Posle meča, on je ušetao u svlačionicu i bio je pomalo zabrinut zbog pada koji mu se dogodio tokom druge deonice.
Jokić je tada pao i ostao na parketu, dok je gledao svoj lakat koji je posekao.
