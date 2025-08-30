Ubedljiv trijumf Španaca!
ŠPANCI SE ISKUPILI ZA GRUZIJU: "Crvena furija" pregazila BiH i Nurkića!
Košarkaši Španije ubedljivo su nadigrali i savladali selekciju Bosne i Hercegovine rezultatom 88:67 u meču 2. kola Eurobasketa.
Aktuelni šampioni Evrope su tako upisali prvi trijumf, nakon početnog iznenadnog poraza od Gruzije (69:83).
Španija - Gruzija Eurobasket 2025 Foto: Jewel SAMAD / AFP / Profimedia
Bosna i Hercegovina je, takođe, na skoru 1-1, pošto je u uvodu šampionata bila bolja od domaćina grupe, reprezentacije Kipra.
