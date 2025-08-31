Slušaj vest

Reprezentativac Francuske Silvan Fransisko skandaloznim potezom izazvao je haos u poslednjim sekundama meča sa Slovenijom.

Fransisko je bio ubedljivo najbolji igrač Francuske u pobedi nad Slovenijom, ali ono što je uradio u završnici bacilo je ogromnu senku na sjajnu partiju koju je prikazao na ovom meču.

Francuska je u drugom kolu grupne faze Eurobasketa savladala Sloveniju rezultatom 103:95, a Fransisko je sa 32 poena, sedam skokova i pet asistencija bio najbolji igrač pobedničkog tima. Međutim, sramotan potez koji je napravio u poslednjim sekundama meča privukao je veću pažnju od impresivnih brojki koje je ostvario na terenu.

Šta se dogodilo?

Na 10-ak sekundi pre kraja meča pobednik je bio rešen. Francuska je imala poslednji napad, a na semaforu je bilo 101:92 u korist Slovenije i igrači su već počeli da se pozdravljaju na terenu. Lopta je bila kod Fransiska i on je stao, srdačno se pozdravio sa Lukom Dončićem, niko više nije obraćao pažnju na igru. Luka mu je nakon pozdrava okrenuo leđa i krenuo ka drugim igračima kako bi ih pozdravio, a onda je usledio šok. Fransisko je uradio nešto što se jednostavno ne radi. Dok su se igrači međusobno pozdravljali, krenuo je ka košu i položio loptu u obruč. Tako je povećao prednost Francuza, ali i svoj broj poena u statistici.

Očekivano, sraman gest razbesneo je Slovence koji su hteli fizički da se obračunaju sa omalenim plejmejkerom. Nastala je velika gužva i utakmica se neočekivano produžila. Sudije su gledale snimak i nakon toga podelile dva isključenja i dve tehničke.

Na kraju, selektor Slovenije je zatražio tajm-aut, pošto su do kraja ostale tri sekunde, pa je Slovenija uspela da ublaži poraz, pošto je Klemen Prepelič pogodio trojku.

"Znam ga od ranije, uvek je bio borac, momak sa karakterom i radnom etikom i zato sam još više iznenađen. To što je uradio smatram potezom nepoštovanja. Tek si na početku ozbiljne karijere, gradiš ime, a onda napraviš nešto što baca senku na sve dobro što si uradio. Verujem da je shvatio poruku. Rekao mi je da je pogršio i da mu se to više neće ponoviti", rekao je Prepelič po završetku meča.

Kurir sport