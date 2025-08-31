Slušaj vest
Igra Nikole Jokića na utakmici Srbija – Letonija ostaće upisana u istoriji srpske košarke. Podatak da je uz 39 poena dodao 10 skokova i da je na terenu delovao toliko dominantno i moćno – oduševio je sve navijače srpske reprezentacije.

Poznato je da Jokić ne daje izjave za medije, osim na zvaničnim konferencije i to baš kad mora. E, sad... Posle utakmice potrebno je da se prođe kroz miks zonu kako bi se došlo do svlačionice. Jokić je prvo zastao u želji da „zaobilaznim putem“ prođe, a kada je video da će ipak morati pored novinara uputio se lagano...

Znajući za njegov stav, nije dobio pozive za razgovor, već samo „bravo Nikola“.

Ljubazno se zahvalio i nastavio put do svlačionice. Pogledajte kako je to izgledalo:

Jokić posle utakmice sa Letonijom Izvor: Kurir

Zanimljivo je da je Jokić na prva tri meča zabeležio dabl-dabl učinak. Na svakoj utakmici je imao 10 skokova. Protiv Estonije uz 11 poena, protiv Portugala je ubacio 23, a Letoncima već opisanih 39. Kada je reč o asistencijama, najbolji igrač sveta je na učinku od 14 asistencija u prva tri kola.

Nema ko da ga zaustavi u NBA ligi, a kamoli na Eurobasketu...

