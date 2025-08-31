Slušaj vest

Istina, ostavili su daleko bolji utisak nego na otvaranju turnira, ali to nije bilo dovoljno za trijumf.

Nakon meča najbolji igrač i kapiten Slovenije Luka Dončić izneo je svoje utiske.

Najpre se osvrnuo na sraman potez Francuza Silvana Fransiska, koji je u finišu meča izazvao haos na terenu, pošto je postigao koš dok su se igrači međusobno pozdravljali.

"Na kraju smo se rukovali, koš-razlika može biti važna na kraju, ali utakmica je već bila odlučena. Nisam, međutim, mislio da će on završiti tako", rekao je Dončić.

Nakon toga se osvrnuo i na kritike domaće javnosti, koja nije zadovoljna izdanjima košarkaške reprezentacije ovog leta.

"Kakva kritika? Mi se borimo. Mogli smo da budemo na plažama i da se odmaramo. Samo se nadam da nas što više ljudi podržava. Zato, više od svega, hvala svima koji nas podržavaju", zagrmeo je Luka.

Podsetimo, Dončić je meč sa Francuskom završio sa 39 postignutih poena.

Kurir sport