Slušaj vest

Foto: Kurir

Naime, već u osmini finala drugoplasiranog iz naše grupe očekuje “mina”. Rival će da mu bude Litvanija ili Finska. Ne treba da govorimo koliko je teško igrati pred 10.000 protivničkih navijača i potencijalno tima koji može da “saspe” 20 trojki poput Litvanije. Sa druge strane, Finci – pakleno nezgodni, predvođeni Laurijem Markanenom koji igra košarku života. I tu nije kraj problema u toj situaciji.

Rival u četvrtfinalu, u toj varijanti, bi nam bili Francuzi (pod uslovom da budu prvi u grupi i potom prođu četvrtoplasiranu ekipu iz grupe “C”). Definitivno ovo je put koji moramo da izbegnemo.

Ako budemo bolji od Turske – šta nas čeka?

1/19 Vidi galeriju Srbija - Letonija, Eurobasket 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Za početak četvrtoplasirani tim iz grupe “B”. To će gotovo izvesno da bude Švedska ili Crna Gora. A, onda sledi Poljska, Italija, Španija… Sigurno: svi su lakši od Francuske koja je pokazala da će biti jedan od najozbiljnijih kandidat za zlato.

Još jedan dodatni argument zašto je važno biti prvi u grupi je činjenica da onda možemo da igramo protiv prvoplasiranog tima iz “B” grupe do samog finala. To će najverovatnije da bude selekcija Nemačke. Oni su pokazali ogromnu moć na startu prvenstva i tri puta ubacili preko 100 poena.

Računaca je jasna. Meč sa Turskom ima ogroman značaj jer je mnogo lakše pobediti njih i olakšati sebi put u nastavku takmičenja, nego ući u pakleno teški deo kostura za nokaut fazu.

Biće teško bez Bogdanovića, ali Jokić i drugovi to mogu!