Posle početnog šoka zbog povrede Bogdana Bogdanovića, trezveno razmišljanje je smirilo situaciju. Ujedno otvorilo neke nove poglede i činjenice vezane za srpski tim i igrače koje imamo.

Marko Gudurić. Šampion Evrope. Momak kojem savršeno prija da ima ulogu lidera na terenu i u njoj se najbolje snalazi. Gudurića baš ona čeka. Kvalitet, ima. Karakter pobednika, takođe. Činjenica da će igrati mnogo više je nešto što on želi.

Protiv Letonije je već pokazao ogromnu energiju. Učinak je bio dobar u obe faze igre. Napad – 11 poena, uz pet asistencija (pet skokova). Odbrana, argresivna, baš onakva kakva je bila potrebna protiv prgavih Letonaca koji nisu birali sredstva da dođu do pobede. Na terenu je proveo nešto manje od 30 minuta.

Sve to ga čeka i u nastavku šampionata. Sjajni bek Srbije je fizički maksimalno spreman. Nije mu problem ritam mečeva i veliki broj minuta. Naprotiv, to je, baš kao što smo i napisali, momenat koji mu odgovara i gde se mnogo bolje snalazi nego kada ga čeka uloga iz drugog plana. Pokazao je u Fenerbahčeu koliko voli „loptu u rukama“ i ulogu lidera. Povukao je tim i odveo do titule. Bio je najbolji igrač u meču za titulu prvaka Evrope. Rešio je pitanje kluba u kojem nastavlja karijeru, potpuno je „u glavi“ rasterećen i maksimalno fokusiran na reprezentativne obaveze.

Marko je došao u Fener, u prvom mandatu, kao zamena za Bogdana koji je otišao u NBA ligu. Sada imamo opet slučaj da je Gudurić tu da nadomesti odsustvo Bogdanovića. On to i može i zna. Čak i oni koji ne veruju, promeniće „ploču“ već posle nekoliko narednih mečeva.