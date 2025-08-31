Slušaj vest

Na društvenim mrežama pojavio se snimak jednog tajm-auta Slovenije, na kom je Luka Dončić preuzeo ulogu selektora.

Dominirao je Dončić protiv Francuske, upisao 39 poena, ali to nije bilo dovoljno da njegov tim stigne do prvog trijumfa na Eurobasketu.

Još jednom je Luka nosio na leđima Slovence, borio se kao lova i zabeležio impresivan učinak (39 poena, osam skokova, devet asistencija), ali jednostavno nije mogao sve sam sam. Nije imao adekvatnu podršku saigrača, pa je poraz bio neminovan.

Luka Dončić
Luka na utakmici protiv Francuske Foto: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pokušavao je Luka na sve moguće načine da razdrma ekipu, pa je tako na jednom tajm-autu preuzeo i ulogu trenera. Dok je selektor Aleksandar Sekulić sa pomoćnicima smišljao šta i kako dalje, Luka je uzeo tablu i objasnio saigračima šta treba da rade.

Podsetimo, nešto slično u finišu NBA sezone radio je i srpski košarkaš Nikola Jokić u Denver Nagetsima.

