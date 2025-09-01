Slušaj vest

"FFBB i reprezentacija Francuske pružaju punu podršku igraču, istovremeno osuđujući netolerantne poruke koje su u suprotnosti sa svim vrednostima koje košarka promoviše", navodi se u saopštenju FFBB-a na Iks nalogu.

Košarkaši Francuske pobedili su u subotu u Katovicama selekciju Slovenije sa 103:95, a Fransisko je meč završio sa 32 poena, uz sedam skokova i pet asistencija.

1/6 Vidi galeriju Dončić na Eurobasketu Foto: REAU ALEXIS / imago sportfotodienst / Profimedia, Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Završnicu utakmice obeležio je sukob na terenu, nakon spornog poteza Fransiska, koji je posle rukovanja sa Lukom Dončićem odlučio da ode do koša i postigne nova dva poena u poslednjim sekundama.

"Jedino zbog čega mi je žao jeste što sam se rukovao sa Lukom, a onda otišao na polaganje. Trebalo je da mu kažem - Ne, brani se, ja ću napasti - za svaki slučaj. U glavi sam mislio na koš-razliku", rekao je 28-godišnji košarkaš.

Takav potez nije se dopao slovenačkim košarkašima, ali je pre svega izazvao veliki broj rasističkih komentara na društvenim mrežama.

U subotu je Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) osudila rasističke povike upućene nemačkom košarkašu Denisu Šruderu na meču sa Litvanijom. FIBA je saopštila da je počinilac identifikovan i izbačen sa nastavka Evropskog prvenstva.