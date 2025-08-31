Slovenci lako pobedili Belgiju.
ubedljivo
KONAČNO DA POBEDI I SLOVENIJA; Luka Dončić ponovo držao čas košarke!
Slušaj vest
Košarkaši Slovenije slavili su protiv Belgije rezultatom 86:69 u okviru trećeg kola grupe D na Eurobasketu.
Briljirao je sjajni Luka Dončić, koji je nosio Sloveniju do trijumfa tripl-dabl učinkom, čime je ušao u istoriju Evrobasketa. Dao je 26 poena, dodao deset skokova i 11 asistencija.
Luka Dončić na meču Srbija - Slovenija Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT
Vidi galeriju
Uz njega, dvocifren je još bio Prepelič sa 12 poena.
Kod Belgijanaca se istakao Van Flet sa 15 poena, a Lekomt je dodao 13, uz pet asistencija.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši