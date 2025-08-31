Će­r­ka uzbu­đe­nim gla­som go­vo­ri ma­j­ci:

- Ma­ma, de­č­ko me za­pro­sio, ali ne znam šta da ra­dim. Ni­je me ni upo­znao ka­ko tre­ba.

- Udaj se, će­r­ko, udaj! Ne če­kaj da te upo­zna!

