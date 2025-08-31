Slušaj vest

Selektor Nemačke Aleks Mumbru je pre prve utakmice reprezentacije zbog lošeg zdravstvenog stanja prebačen u bolnicu, pa je zbog toga sve utakmice u grupi Nemce predvodio Alen Ibrahimagić.

Nemcima to nije smetalo  jer su upisali sve tri pobede, posle isto toliko utakmica.

"Drago mi je što sam izašao iz bolnice. Osećam se mnogo bolje i imao sam odličnu negu u hotelu", rekao je Mumbru.

Selektor Nemačke je zadovoljan igrom reprezentacije u grupnoj fazi, jer su već uspeli da osiguraju plasman u osminu finala.

"Zadovoljan sam kako je tim igrao na prethodnim utakmicama. U stalnom sam kontaktu sa svojim stručnim štabom u koji ima puno poverenje. Jedva čekam da budem sa timom u Rigi".

Nemačka do kraja grupne faze očekuju dueli sa Velikom Britanijom i sa Finskom, što može biti direktna borba za prvo mesto. 

